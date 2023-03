LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | dominio canadese dopo cinque gruppi Attesa per Conti-Macii

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.08: Promettono bene gli australiani ma un paio di errori abbastanza gravi li commettono e non saranno vicini ai primi 6.07: Un po’ brusco l’atterraggio del triplo twist, bene il triplo toeloop in parallelo, caduta sul triplo loop lanciato 6.05: Sul ghiaccio in chiusura del penultimo gruppo gli australiani Anastasia Golubeva e Hector Giotopoulos Moore, 17 anni nata a Mosca lei e residente a Balashika in Russia, 21 anni nato e residente a Melbourne lui. Sono di stanza a Sydney dove sono allenati da Galina and Andrei Pachin. Sono stati argento nelle ultime due edizioni del Mondiale junior. Sono al debutto mondiale, sui esibiscono su Architect of the Mind di Kerry Muzzey 6.04: La coppiaDeanna Stellato-Dudek e Maxime Deschamps va al comando della graduatoria con margine con un punteggio ...

Gli ospiti possono persino indossare i pattini in una pista disu ghiaccio appositamente realizzata. Le postazioni di cucinaospitano alcuni degli chef più dinamici e rispettati del ...Vinco 21/a - 15 - 18 Musicacon il gruppo rock Regina Mab Passeggiate e attività sportive ... ESIBIZIONE DIP.zza L. Vinco incrocio con via Cignaroli - 10 - 12 Esibizione di......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Elisabetta Caporale ore 12:45 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )di Velocità: Campionati ...

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: senza le russe, occasione della vita per quasi tutte nel singolo donne OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – Guignard/Fabbri a caccia ...La Nazionale Italiana di pattinaggio di figura è pronta a schierarsi sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per l’edizione 2023 dei Mondiali, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 marzo… Leggi ...