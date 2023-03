Napoli, si pensa già al mercato: doppia idea sulle fasce per l’attacco (Di martedì 21 marzo 2023) Il Napoli è già pronto con numerose idee per affrontare il prossimo mercato estivo affinché tutto possa filare liscio come l’olio. Stando alle parole del Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe in mente una doppia idea sulle fasce per rinforzare l’attacco. doppia idea per il prossimo mercato Scrive il quotidiano sportivo: “Se poi un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Ilè già pronto con numerose idee per affrontare il prossimoestivo affinché tutto possa filare liscio come l’olio. Stando alle parole del Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe in mente unaper rinforzareper il prossimoScrive il quotidiano sportivo: “Se poi un L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Quello che sta accadendo a #Napoli è una vergogna inaccettabile. Chi ha consentito l’arrivo di centinaia di vandali… - Virtus871 : @DiegoDeLucaTwit @tackleduro A me dispiace per un poveraccio come te…che sta per vincere uno scudetto da record e p… - Daniele_Anak : @Maicuntent1986 Pensa che se togli 23 punti al Napoli avrebbe fatto gli stessi punti del Milan! - Suethespider_ : @demagistris De Magistris pagliaccio incredibile, pensa ai problemi di Napoli che è piena di camorra invece di blat… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Il Napoli pensa ad un colpo sulle fasce: nel mirino degli azzurri Laurientè e Adama Traorè -