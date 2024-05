La celebrazione della figura materna nella poesia d’autore | quattro componimenti poco noti

Tornano il 12 maggio "I Viaggi del Cuore" su Canale5 - Tornano il 12 maggio "I Viaggi del Cuore" su Canale5 - Altri viaggi saranno dedicati alle figure di san Francesco d'Assisi, sant'Antonio di Padova, san Pio da Pietrelcina, san Francesco da Paola e a regioni ricche di storia e cultura come la Calabria, ...

Come si festeggia la Festa della mamma nel resto del mondo Non è ovunque come in Italia - Come si festeggia la Festa della mamma nel resto del mondo Non è ovunque come in Italia - La mamma è sempre la mamma, in qualunque luogo ci si trovi. Se infatti in Italia celebreremo la Festa della Mamma il prossimo 12 maggi o, in giro per il pianeta sono tantissime le storie e le ...

Como celebra il ‘concittadino’ Plinio il Vecchio con una mostra diffusa - Como celebra il ‘concittadino’ Plinio il Vecchio con una mostra diffusa - L’esposizione mette in luce la straordinaria attualità della ‘Naturalis Historia’ nella società contemporanea sempre più impegnata nella salvaguardia ...