Il rettore di Unibo | II gruppo dei Giovani palestinesi non ha rispetto degli altri studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bologna, 10 maggio 2024 – IlGiovanni Molari se l’è presa colstudentesco deie pro Gaza (che da domenica scorsa sono accampati in piazza Scaravilli) affermando che “non hanno" per gligruppi studenteschi. Ilha parlato margine della presentazione del Piano edilizio di Ateneo. Con loro “continuiamo il dialogo, anche quando i toni superano la soglia di tolleranza. Dispiace constatare che ci siano gruppi diche non hannonemmeno pergruppi di studenteschi, rendendo difficoltose o costringendo a spostare manifestazioni autorizzate che si dovevano svolgere in piazza Scaravilli”. Il riferimento delè all'iniziativa ...