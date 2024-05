Gafi - approvato il bilancio 2023 | il progetto si espande in Abruzzo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ha avuto luogo l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Garanzia Fidi Scpa, che hailper l’anno, facendo registrare un utile di € 98.766, incrementato del 181% rispetto al 2022. “Un risultato – afferma Rosario Caputo, Presidente di GA.FI. – particolarmente apprezzabile se si tiene conto delle contingenze non favorevoli che da qualche anno caratterizzano la nostra attività. Infatti, come è ormai noto tra il 2020 e ilper il massiccio intervento pubblico, il Fondo di Garanzia ha registrato un aumento di flussi di circa il 700% e di conseguenza, il peso della garanzia pubblica, sul totale delle garanzie complessive, è passato dal 65% del 2019 all’85% dela discapito della garanzia privata che è invece passata, nello stesso periodo, dal 35% del 2019 al 15% del ...

