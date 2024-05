(Di venerdì 10 maggio 2024) Arezzo, 10 maggio 2024 – Ladi Arezzo-Battifolle in servizio di vigilanza autostradale hato in A1 un carico di 275didi note marche e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di ricettazione uno straniero. Gli agenti, dopo aver raggiunto un'auto, diretta a Sud con due uomini a bordo all'interno dell'area di servizio di Montepulciano Ovest (Siena), hanno scoperto occultate ledi, risultate in parte rubate nei giorni precedenti presso una tabaccheria della provincia di Udine. Il giovane bloccato, uno straniero di 20 anni, senza fissa dimora in Italia e sprovvisto di permesso di soggiorno, e' stato sottoposto a fermodi polizia giudiziaria e condotto presso il carcere di Siena a disposizione dell'autorita' ...

A1: fermato uno straniero con 275 stecche di sigarette rubate - A1: fermato uno straniero con 275 stecche di sigarette rubate - La Polizia di Arezzo ha sequestrato 275 stecche di sigarette trafugate nei giorni precedenti ... Erano le 8 del mattino quando gli agenti della polstrada di Arezzo-Battifolle, in servizio di vigilanza ...

Contrabbando, la Polstrada sequestra 275 stecche di sigarette - Contrabbando, la polstrada sequestra 275 stecche di sigarette - in servizio di vigilanza autostradale ha sequestrato in A1 un carico di 275 stecche di sigarette di note marche e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di ricettazione uno straniero.

Sigarette di contrabbando, sequestrate 275 stecche a un 20enne in A1 - Sigarette di contrabbando, sequestrate 275 stecche a un 20enne in A1 - La polstrada di Arezzo ha sequestrato 275 stecche di sigarette di note marche, oggi in commercio, trafugate nei giorni precedenti in Autostrada del sole e ...