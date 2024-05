Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di contrattazioni: il wti è trattato a 78,67 dollari al barile in progresso dello 0,24%. Il brent scambia a 83,48 dollari (+0,18%).

Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di contrattazioni: il wti è trattato a 78,67 dollari al barile in progresso dello 0,24%. Il brent scambia a 83,48 dollari (+0,18%).

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,17% a 78,61 dollari al barile.

Il petrolio è in rialzo a New York a 79,81 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York a 79,81 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,69% a 79,81 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...

Borsa: l'Europa di buon passo, Milano in testa a +1% - Borsa: l'Europa di buon passo, Milano in testa a +1% - Le Borse europee confermano il buon passo con Milano sempre in testa. E anche i future su Wall Street restano orientati al rialzo. A spingere il Ftse Mib (+1,05% a 34. (ANSA) ...

Commodity: oro e petrolio rialzano la testa. I target e gli Etc a Piazza Affari - Commodity: oro e petrolio rialzano la testa. I target e gli Etc a Piazza Affari - Al rialzo, sull’oro, i prossimi potenziali obiettivi tecnici sono individubili in area 2.400/2.430 dollari per oncia. Stop loss (di breve termine) da posizionare a quota 2.335. Sul petrolio Wti, al ...