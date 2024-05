Imprenditore aveva 58 chili di droga in garage a Bologna | arrestato

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 -nascosto 57e mezzo di, tra hashish e marijuana, in unin una traversa di via San Donato. Unitaliano sulla trentina, incensurato, è statodai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato identificato sotto casa mentre era alla guida della sua auto: all’arrivo dei militari, ha iniziato immediatamente ad agitarsi ammettendo poco dopo le sue responsabilità. Ha infatti prima consegnato uno zaino checon sé con alcuni grammi di hashish, poi ha detto di avere altrain casa, per un totale di circa 20 grammi di sostanza stupefacente. Stando però a quanto emerso nel corso delle indagini, i carabinieri erano convinti che ...

