Lega Pro - quasi 3 milioni di spettatori in regular season

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI numeri, come sempre, non mentono: la Serie C segna un importantissimo +700milaall’interno degli stadi durante il campionato nella stagione 2023/2024 rispetto alla scorsa stagione (+32,25%), passando da 2.185.121 a 2.833.560 paganti. “Un risultato entusiasmante – sottolinea laPro -, che si unisce alla maggiore diffusione televisiva, in un meccanismo positivo tra la maggiore visibilità e l’accresciuta affluenza negli stadi. La stagione della Serie C, ora impegnata con i playoff sino alle finali del 5 e 9 giugno, segna dunque un terzo in più di persone negli stadi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

