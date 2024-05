Rai | Paita - ' attacco a Boschi vergognos - M5S senza pudore'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "La ricostruzione raffazzonata e fantasiosa con la quale il Movimento 5 Stelle attacca Maria Elena, che in Commissione di vigilanza ha chiesto come mai la Rai debba ricorrere ai servizi del Fatto quotidiano e non utilizzare le tante professionalità interne, èa". Lo dice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia Viva. "Secondo i grillini - prosegue- il governo di Matteo Renzi avrebbe occupato ogni possibile pertugio del potere; si dimenticano, o fanno finta di farlo, che in quella stagione non ci fu nessuna occupazione e che l'unica regola che venne seguita fu quella di rispettare la parità di genere, un unicum che non si è mai più verificato nella storia d'Italia. È francamente imbarazzante che chi, un tempo è stato teleguidato da Rocco Casalino, lanci questo ...