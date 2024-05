Internazionali di Roma - il sogno continua | Darderi batte lo specialista Navone 6-3 6-2

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lucianoil suo percorso aglid’Italia . Il tennista azzurro, infatti, si è sbarazzato in due set di Marianocon il punteggio di 6-3, 6-2 avanzando così al terzo turno del torneono. «Questa partita era molto importante per me, ricordo che qualche anno fa ero qui da spettatore. Sono molto contento, è une vogliore così». Alla prossima...

Giornata Internazionale dell’Infermiere, sono 1400 quelli dell'Ast Macerata - Giornata Internazionale dell’Infermiere, sono 1400 quelli dell'Ast Macerata - “La FNOPI ha voluto cogliere questa occasione - dichiara il Dott. Paolo Antognini Direttore della Professioni Sanitarie dell’AST di Macerata - per ricordare l’origine della radice etimologica del term ...

Internazionali tennis, i risultati in diretta: Darderi batte Navone in due set: «Un sogno». Musetti si ritira - internazionali tennis, i risultati in diretta: Darderi batte Navone in due set: «Un sogno». Musetti si ritira - Nove italiani in campo, e i grandi big, da Djokovic e Zverev a Sabalenka e Jabeur. È particolarmente ricco il menu del venerdì in singolare per il secondo turno degli internazionali ...

Internazionali: Darderi batte Navone 'un sogno, avanti così' - internazionali: Darderi batte Navone 'un sogno, avanti così' - ROMA, 10 MAG - Luciano Darderi continua il suo percorso agli internazionali BNL d'Italia. Il tennista azzurro, infatti, si è sbarazzato in due set di Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-2 avanza ...