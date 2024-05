Serie A 2023 2024 - Festa della Mamma | 7 squadre con maglie dedicate

(Di venerdì 10 maggio 2024) I giocatori di Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Milan, Torino e Udinese scenderanno in campo con i nomi delle mamme sulle rispettivedurante la 36esima giornata diA.. Questa l’iniziativa condivisa dalla Lega diA per questo fine settimana di campionato “in accoglimento delle richieste di alcune società finalizzate a celebrare laInternazionale”. La Lega ha anche comunicato i “jersey name applicati sulleda gioco delle suddette società esclusivamente in occasione36a giornata”. Nel Milan, ad esempio, la 10 di Leao avrà scritto sulle spalle Conceiçao, mentre su quella di Giroud troveremo Viviane. SportFace.

