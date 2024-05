(Di venerdì 10 maggio 2024) In un momento di cambiamento per il cinema in sala nel nostro paese,Red, storica società di distribuzione, negli ultimi mesi ha saputo intercettare un pubblico ampio grazie a prodotti di qualità come i recenti film di Wenders e Miyakazi. Mauro Donzelli ne ha parlato con il direttore theatricalD'

Per Lucky Red, un inizio di anno da ricordare: la nostra video intervista a Gabriele D'Andrea - Per lucky Red, un inizio di anno da ricordare: la nostra video intervista a Gabriele D'Andrea - In un momento di cambiamento per il cinema in sala nel nostro paese, lucky Red, storica società di distribuzione, negli ultimi mesi ha saputo intercettare un pubblico ampio grazie a prodotti di qualit ...

Per Lucky Red, un anno da ricordare: la nostra video intervista a Gabriele D'Andrea - Per lucky Red, un anno da ricordare: la nostra video intervista a Gabriele D'Andrea - In un momento di cambiamento per il cinema in sala nel nostro paese, lucky Red, storica società di distribuzione, negli ultimi mesi ha saputo intercettare un pubblico ampio grazie a prodotti di qualit ...