Dopo l' accusa al governo - il sindaco Sala | L' immigrazione serve

dieci anni dopo la scomparsa e l’omicidio, accertato dalla magistratura, di Guerrina Piscaglia, la cinquantenne di Ca’ Raffaello (nel comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo), è arrivata dal tribunale di Arezzo, come prevede la legge, la ...

Articolo pubblicato domenica 05 Maggio 2024, 13:03 La ministra del Turismo di Fratelli d’Italia è finita sotto i riflettori della giustizia venerdì scorso, imputata nel fascicolo riguardante una presunta truffa all’INPS . l’accusa la contesta per ...

Davide Rossi era accusato di lesioni stradali e omissioni di soccorso. I giudici della Corte d'Appello di Roma lo hanno assolto perché il fatto non sussiste.Continua a leggere

Alessandra Celentano: «Dopo mio marito Angelo mai più nessun uomo. Non ho paura del giudizio degli altri» - Alessandra Celentano: «dopo mio marito Angelo mai più nessun uomo. Non ho paura del giudizio degli altri» - Ballerina, coreografa e insegnante. Quella cattiva nella scuola di Amici di Maria De Filippi da ormai più di ventanni. La descrivono così Alessandra Celentano. Ma lei così non ...

Dopo il caso Roccella Meloni si infuria con gli organizzatori degli Stati generali della natalità - dopo il caso Roccella Meloni si infuria con gli organizzatori degli Stati generali della natalità - Tensioni tra il governo Meloni e l'organizzazione degli Stati generali della natalità: secondo la premier, la ministra Roccella avrebbe dovuto essere ...

Bancarotta, Vartolo assolto dopo dodici anni - Bancarotta, Vartolo assolto dopo dodici anni - L’imprenditore apriliano era accusato insieme all’amministratore liquidatore della Vartolo Costruzioni. Il giudice prima ridimensiona l'accusa, poi lo assolve per non aver commesso il fatto La Vartolo ...