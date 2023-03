Graziani | «Lautaro Martinez ha sbagliato | deve chiedere a Inzaghi!»

(Di domenica 12 marzo 2023) Ciccioha detto la sua riguardo quanto successo a Spezia con il calcio di rigore fallito da. RIGORE – Secondo Ciccionon avrebbe dovuto calciare il rigore. Queste le parole dell’ex calciatore a Sport Mediaset sull’episodio di Spezia: «C’è un rigorista ed è Lukaku.ha, c’è una gerarchia da rispettare. Quando succedono queste cose qua, si vede l’anarchia nella squadra. Questa cosa non va bene. La prossima voltaal mister oppure a Lukaku». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

