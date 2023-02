Calvizie uomo | cosa sapere

Leggi su moltouomo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lamaschile (alopecia androgenetica) è uno dei maggiori problemi che angosciano gli uomini. E curiosamente è causata (anche se indirettamente) dal testosterone, proprio l’ormone che conferisce la mascolinità all’. Il primo a collegare la tanto odiata (quanto temuta) pelata e il testosterone fu James Hamilton, endocrinologo e anatomista statunitense che negli anni ’40 notò che i castrati (pratica che in quel periodo era riservata ai ragazzi con problemi mentali) prima della pubertà avevano minore probabilità di soffrire di alopecia androgenetica. Quindi collegò il testosterone alla perdita di capelli maschile. E così da quelle prime osservazioni, la scienza ha fatto numerosi progressi in fatto dimaschile, però ancora non si è arrivati a una soluzione definitiva di quest’annoso problema maschile. Non solo ...