Classifica film al botteghino 6 maggio – 12 maggio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 6al 12. 1 IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE Regia di Wes Ball Con Sara Wiseman, Nina Gallas, Eka Darville, Dichen Lachman Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 145 min 2 IL SEGRETO DI LIBERATO Regia di Francesco Lettieri Genere Documentario Produzione Italia, 2024 Durata 90 min 3 CHALLENGERS Regia di Luca Guadagnino Con Josh Habib, Darnell Appling, Faye Mbo, Joe Curtin Genere Drammatico Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 131 min 4 SARÒ CON TE Regia di Andrea Bosello Genere Documentario Produzione Italia, 2024 Durata 75 min 5 THE FALL GUY Regia di David Leitch Con Madeleine Wilson, J. Scott Johnson, Zara Michales, Semu Filipo Genere ...

Niente da fare per Angelina Mango. La Noia non ha convinto fino in fondo gli spettatori non italiani dell' Eurovision 2024. Il trofeo è stato conquistato dalla Svizzera con Nemo e il...

Benvenuti nella rubrica dedicata all’ Oroscopo settimanale di Paolo Fox. Scoprite come sarà la vostra settimana, leggendo le seguenti previsioni astrologiche dal 13 al 19 maggio 2024 su amore e lavoro. È disponibile anche il responso degli astri in ...

Gabrielloni-mania: diventa una pizza - Gabrielloni-mania: diventa una pizza - Una pizza che ‘svetta’ in menù insieme alla pizza Cheddira. Pizza bianca, mozzarella, funghi champignon, salsiccia, pomodorini, ricotta e per finire prosciutto di Carpegna al centro, con la scritta ...

Porto, Taremi saluta il Dragão: gol al 98' e giocatore in lacrime - Porto, Taremi saluta il Dragão: gol al 98' e giocatore in lacrime - Mehdi Taremi saluta il Dragão come meglio non poteva. L'attaccante - prossimo a lasciare il club - ha segnato un gol al 98' contro il Boavista. Una rete valsa tre punti al Porto, con il calciatore ...

Il Desenzano vince il derby con la Pro Palazzolo e vola in finale. Video, gol e highlights - Il Desenzano vince il derby con la Pro Palazzolo e vola in finale. Video, gol e highlights - Il derby bresciano è del Desenzano che supera per 3-1 la Pro Palazzolo nella semifinale dei playoff staccando così il pass per la finalissima. Pirola e Bakayoko indirizzano subito la sfida a favore de ...