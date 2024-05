Infortunio Dybala - speranza Roma e… Argentina | la Joya ha un unico pensiero

Il campionato potrebbe emettere una sentenza in ottica Champions League con la sfida tra Atalanta e Roma al Gewiss Stadium. Bergamaschi e giallorossi sono appaiati a 60 punti e chi vince potrebbe mettere un’ipoteca sul quinto posto anche se con una ...

Il campionato potrebbe emettere una sentenza in ottica Champions League con la sfida tra Atalanta e Roma al Gewiss Stadium. Bergamaschi e giallorossi sono appaiati a 60 punti e chi vince potrebbe mettere un’ipoteca sul quinto posto anche se con una ...

(Adnkronos) – La Roma senza Paulo Dybala nello spareggio Champions League in programma domani sera sul campo dell’Atalanta per la 36esima giornata della Serie A. Il trentenne argentino, tenuto in panchina nel ritorno della semifinale di Europa ...