(Di lunedì 13 maggio 2024) Ha preso il via a Palazzo Chigi la riunione delper la lotta contro lenei confronti dell'Unione Europea (COLAF), convocata dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, Raffaele Fitto, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia. L'incontro, a quanto si apprende, avrà ad oggetto i nuovi compiti che il Governo ha affidato alcon l'art. 3 del decreto legge n. 19 del 2024 (convertito in Legge n. 56 del 2024) per rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto allee agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al, alle politiche di coesione e ai fondi nazionali correlati. Con la riunione di oggi si apre dunque la nuova fase di operatività del ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Ha preso il via a Palazzo Chigi la riunione del comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF), convocata dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, ...

Pnrr: in corso riunione del Comitato lotta contro le frodi verso la Ue - pnrr: in corso riunione del comitato lotta contro le frodi verso la Ue - Convocato da Fitto, partecipa Meloni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Ha preso il via a Palazzo Chigi la riunione del comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea ...

Comitato anti-frodi con Meloni, controlli tempestivi sul Pnrr - comitato anti-frodi con Meloni, controlli tempestivi sul pnrr - Ha preso il via a Palazzo Chigi la riunione del comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF), convocata dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di ...

Sceicchi a Napoli per investire nella città: incontro anche con De Laurentiis per discutere del futuro del club - Sceicchi a Napoli per investire nella città: incontro anche con De Laurentiis per discutere del futuro del club - Un incontro per il futuro. Direttamente dall’ Arabia Saudita arrivano a Napoli gli sceicchi, con l’obiettivo di investire nella città e nel cinema; c’è stato anche un incontro con il presidente Aureli ...