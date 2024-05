Il tennis non è il calcio | Nadal per dire addio deve perdere - e sarà da solo El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilnon è il, scrive Elraccontando l’dial Foro Italico. Ilè un posto solitario, nel quale vinci dama soprattutto perdi da. E, che nella vita ha praticamente sempre vinto, ora, per ritirarsi. Non c’è l’altra via, quella appunto degli sport di squadra, garantita dall’aiuto dei compagni. “Tutto finirà così, non con il botto ma con un piagnucolio. E soprattutto con la sconfitta, che è la cosa più sintomatica dell’: il motivo dell’non è stanco ma infortunato, e il suo ultimo anno si completa con sconfitte inaspettate ma necessarie per lasciare. Il...