Allenatore Milan | Conceicao sale - Fonseca scende Ma il club avrebbe un sogno

Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha parlato a 'Sky Sport' del tecnico che vedrebbe bene sulla panchina dei rossoneri da giugno in poi

Arrigo Sacchi , ex ALLENATORE del Milan , ha parlato a La Gazzetta dello Sport proprio dei rossoneri e del futuro Su La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi fa il punto della situazione sul Milan , dopo la vittoria ampia sul Cagliari e un clima di ...

Prosegue la caccia al nuovo Allenatore del Milan : Sergio Conceicao e Paulo Fonseca tra i nomi in lizza, ma non soltanto i due portoghesi

Conte Milan, cambia tutto: la posizione del club - Conte milan, cambia tutto: la posizione del club - Antonio Conte cambia le carte in tavola La pozione del milan è molto chiara: la dirigenza è ferma nelle proprie intenzioni.

Capello a Sky Calcio Club: "Conceicao pronto per il Milan. Ecco cosa serve alla Juve" - Capello a Sky Calcio Club: "Conceicao pronto per il milan. Ecco cosa serve alla Juve" - È nella lista degli allenatori preferiti nel futuro del milan, profilo ideale per la panchina rossonera. Parliamo di Sergio Conceicao, attualmente alla guida del Porto, ritenuto pronto da Fabio ...

