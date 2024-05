The Last of Us 2 | ecco la prima foto dal set delle due protagoniste femminili

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le riprese della seconda stagione di Theof Us sono iniziate da qualche tempo, ma finalmente i fan hanno potuto dare uno sguardo a unaproveniente dal set, un leak scattato da ungrafo e apparso su un account social. Nellaincriminata vediamo Bella Ramsey, che interpreta la protagonista Ellie, accompagnata da Isabela Merced che farà Dina, compagna di viaggio della ragazza. Procederemo con cautela qui per evitare spoiler, ma quelli di voi che hanno giocato al videogioco Theof Us Part II saranno probabilmente in grado di capire in quale parte della stagione si svolgerà questa sequenza. Nellaqui sotto Ellie e Dina sono a cavallo e fuori dall’edificio della Weston’s Pharmacy, un luogo che farà drizzare sicuramente le antenne agli appassionati del ...

