Juventus - mai così pochi punti dopo 36 giornate | ecco di chi era il precedente record negativo e tutti i numeri

Stanno facendo discutere sui social e tra i tifosi della Juventus le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari. Il tecnico livornese, parlando del match in casa dei sardi , ha sottolineato la necessità di ...

Le ultime nove giornate di Serie A hanno visto il tracollo della Juventus , che da seconda in classifica è sprofondata in modo incredibile nelle...

I continui riferimenti di Massimiliano Allegri alla qualificazione in Champions League come obiettivo della Juventus rischiano di trasformarsi in un’amara profezia della stagione in Serie A dei bianconeri. La vetta della classifica occupata ...