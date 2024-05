Morta Susan Backlinie - la prima vittima de Lo Squal - che fu torturata da Spielberg

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’attrice e stuntl’11 maggio 2024 nella sua abitazione in California a causa di un attacco cardiaco.aveva 77 anni ed era ricordata per il ruolo di Chrissie Watkins, ladel film Loo, diretto da Stevennel 1975. Negli ultimi anni viveva su una barca galleggiante a Ventura County e due anni fa era stata fotografata in giro mentre camminava aiutandosi con un bastone,aveva acquisito familiarità col nuoto sin da giovanissima: a 10 anni viveva a West Palm Beach e nuotava per miglia fuori dalla costa, alle superiori invece era una cheerleader e campionessa di nuoto. Aveva anche lavorato come “sirena” al Weeki Wachee Spring Park, un’attrazione turistica della ...