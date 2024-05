Il Clandestino trama ultima puntata 14 maggio | Luca tradito?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo la messa in onda delladel 13de Il(QUI tutto quello che è successo) la fiction che vede come protagonista l'attore Edoardo Leo nei panni diTravaglia si accinge a chiudere i battenti. L'de Ilè prevista per martedì 14, in via del tutto eccezionale. Le anticipazioni degli ultimi due episodi rivelano chesi troverà alle prese con un caso molto intricato che riguarderà il terrorismo. Questa situazione porterà alla luce delle scoperte davvero inaspettate che spingeranno Travaglia a dover dubitare di una persona che conosce da tempo, ma non solo, riceverà anche risposte a domande rimaste irrisolte. Anticipazioni Il...