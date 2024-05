Zungoli | bloccato di notte e picchiato | i Carabinieri denunciano tre persone

(Di lunedì 13 maggio 2024), Avellino: nellaè statoun uomo da tre soggetti per futili motivi. Ii responsabili Sono stati identificati e denunciati daidella Stazione dii tre soggetti che nella nottata di sabato, per futili motivi, avrebberoun 28enne del posto. L’episodio è avvenuto a Villanova del Battista, sulla SP11. Il giovane era a bordo della sua auto quando sarebbe stato avvicinato da un’altra vettura e costretto a fermarsi. Ancora da chiarire l’esatto movente del pestaggio. Grazie all’attività sviluppata dai militari dell’Arma, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dal controllo del territorio, si è giunti all’identificazione dei ...

Bloccato di notte e picchiato: i Carabinieri denunciano 3 persone - Bloccato di notte e picchiato: i carabinieri denunciano 3 persone - Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della Stazione di zungoli i tre soggetti che nella notte di sabato, per futili motivi, avrebbero picchiato un 28enne del posto. L’episodio è avvenu ...

Villanova del Battista - Denunciati 3 uomini per aver bloccato e picchiato un 28enne del posto - Villanova del Battista - Denunciati 3 uomini per aver bloccato e picchiato un 28enne del posto - & Sono stati identificati e denunciati dai& carabinieri della Stazione di zungoli& i tre soggetti che nella nottata di sabato, per futili motivi, avrebbero picchiato un 28enne del posto. L’episodio è ...

Zungoli (AV) – Bloccato di notte e picchiato - zungoli (AV) – Bloccato di notte e picchiato - Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della Stazione di zungoli i tre soggetti che nella nottata di sabato, per futili motivi, avrebbero picchiato un 28enne del posto. L’episodio è ...