Uno degli errori più gravi del campionato - l’ex arbitro non ha dubbi | è successo in Juve-Salernitana

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 13 maggio 2024) Affermazioni pesanti da parte delper un grave errore nel pareggio dell’Allianz Stadium tra. Il momento negativo in casanon è ancora finito. Anche contro laultima in classifica e aritmeticamente retrocessa, i bianconeri non sono riusciti a trovare i tre punti. La squadra di Colantuono ha disputato un ottimo primo tempo, ma è stata decisamente favorita da un atteggiamento troppo passivo della. La Vecchia Signora, tuttavia, ha conquistato la qualificazione per la prossima Champions League grazie alla vittoria dell’Atalanta di ieri sera. I tre punti conquistati dai nerazzurri contro la Roma, infatti, allontanano la squadra di De Rossi che adesso è a 7 punti dallantus a sole due giornate dal ...