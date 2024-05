Roma - pestano e rapinano un 35enne | vittima e testimoni incastrano 3 giovanissimi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Hanno aggredito violentemente une lo hanno rapinato. Al termine di indagini minuziose i Carabinieri della StazioneCentocelle hanno identificato e denunciato a piede libero i presunti autori dell’aggressione. Si tratterebbe di un 18enne egiziano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, un 17enneno e un 14enne di origini straniere ma residente a, con precedenti. I Carabinieri sono riusciti a risalire agli autori dell’agguato – ilcorrieredellacitta.comI fatti I tre nella sera del 30 aprile scorso avrebbero raggiunto undel Pakistan mentre si trovava all’interno del parco Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere Centocelle, lo avrebbero pestato facendosi consegnare quanto aveva in tasca – 280 euro e le cuffie dello smartphone – per poi dileguarsi. L’intervento dei ...

