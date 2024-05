Giustizia - vi spiego perché Magistratura Indipendente boccia le riforme Parla Loredana Micciché

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lenta, costosa, incerta. L’immagine percepita dellaitaliana spesso non riflette i principi fondamentali della Costituzione, ma nella rappresentazione mediatica si identifica prevalentemente nell’autoanalisi dellae nel confronto fra toghe e politica. Un confronto incentrato su poteri, indipendenza e. Di anno in anno l’impatto reale sul paese, come denunciano la Banca mondiale e l’Europa, resta tuttavia sempre quello della lunghezza dei processi, della farraginosità giudiziaria e dell’insostenibilità degli oneri economici e sociali, che angosciano i cittadini e comprimono lo sviluppo dell’economia. Problematiche che galleggiano in ordine sparso senza una polarizzazione, o che vengono rimbalzate alla politica, nel documento finale del 36 esimo congresso di Palermo dell’Associazione nazionale magistrati che ...

Una pressione ormai concentrica. Nella coda della settimana in cui la Regione Liguria è stata scossa dall’arresto del presidente Giovanni Toti e mentre a Palermo in cui si riunisce il congresso dell’Anm, il ministro della Difesa Guido Crosetto ...

VIDEO | Giustizia, scontro sempre più duro: i magistrati chiudono al dialogo con il ministro Nordio