Spezia - paura in casa Reca | ladri nell’abitazione durante festa salvezz - moglie e figli illesi

(Di lunedì 13 maggio 2024)per Arkadiuszi festeggiamenti per laa dello, ottenuta dalle Aquile lo scorso venerdì al Picco. Come riportato da Il Secolo XIX, un ladro ha fatto ingressodell’esterno polacco dove erano presenti lae i. Il malvivente pensava che fossero tutti allo stadio per la partita ma proprio nel momento dell’intrusione si è ritrovato a tu per tu con la compagna del vicecapitano aquilotto, la quale lo ha messo in fuga. LaKasia ha successivamente chiamato il 112 che a sua volta ha avvisato il club e il giocatore al termine della gara.si è poi catapultato aper tranquillizzare i familiari che sono fortunatamente ...

La Spezia, 6 aprile 2024 – Un' occasione persa per togliersi dalla zona calda, quella di ieri con lo Spezia che pareggia con il fanalino Lecco, rimasto pure in inferiorità numerica per 25 minuti. Al gol di Hristov (il secondo di fila), risponde ...

Spezia, stagione in archivio. I dolori dell’attacco e tanti pareggi. Alcuni però determinanti - spezia, stagione in archivio. I dolori dell’attacco e tanti pareggi. Alcuni però determinanti - Nessun giocatore aquilotto in doppia cifra, migliori performance realizzative di una stagione difficilissima quelle di Daniele Verde, 7 gol, Luca Moro e Arkadiusz reca, 4 gol. Numeri puri che la dicon ...

Calcio: il Como torna in Serie A dopo 21 anni, amarezza Venezia. Ascoli in C - Calcio: il Como torna in Serie A dopo 21 anni, amarezza Venezia. Ascoli in C - Tutto in 90 minuti, tutto in una giornata e alla stessa ora. Un romantico e splendido ritorno al passato per il 38° e ultimo turno del campionato di Serie ...