Weekend pieno di piazzamenti e medaglie per i ragazzi del Taekwondo Caserta

(Di lunedì 13 maggio 2024). Ancora unricco di gare e diper il. A Giugliano infatti si sono tenute due importanti competizioni: il campionato regionale cinture colorate e le qualifiche per la squadra regionale campana che competerà il 2 e 3 giugno nella Olympic Dream Cup contro le altre regioni d’Italia. Ini, come al solito, hanno ben figurato facendo ildi. Il sabato, nel campionato regionale cinture colorate, dei 5 iscritti in origine, ne rimanevano 3 perché Francesco Natale e Alessandro Toscano restavano a casa influenzati. I 3 rimasti conquistavano una medaglia d’oro con Domenico Grauso e 2 d’argento con Davide Coppola e Sara Battaglia. Grauso, ultimo ...