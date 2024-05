Campionato Primavera 1 - 33ª giornata classifica e risultati Inter sconfitta

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ha perso per 4-3 contro la Lazio, subendo gol addirittura al 95? come accaduto con il Verona. Due settimane sfortunate per i nerazzurri, che comunque non provocano conseguenze negative. Ecco tutti ie ladel1 dopo lanumero 33. Cagliari-Genoa 2-1 Lazio-4-3 Atalanta-Hellas Verona 1-2 Sampdoria-Empoli 1-2 Milan-Frosinone 2-1 Juventus-Monza 1-1 Lecce-Roma 1-1 Bologna-Torino 2-1 Sassuolo-Fiorentina 3-11 –64 Roma 62 Lazio 58 Atalanta 55 Sassuolo 51 Milan 50 Torino 48 Genoa 47 Cagliari 47 Hellas Verona 46 Empoli 44 Juventus 40 Lecce 38 Fiorentina 36 Bologna 36 Monza 34 Sampdoria 31 Frosinone 25 PROSSIMO ...

L’Inter Primavera ha pareggiato contro il Verona con il risultato di 3-3, ma ottenuto comunque la qualificazione alle Final Four per lo Scudetto. Tanti a segno nella partita del Konami Youth Development Centre, ecco la classifica marcatori completa ...

Bargiggia critica Allegri: 'Il calcio improvvisato di chi non sa insegnare nulla' - Bargiggia critica Allegri: 'Il calcio improvvisato di chi non sa insegnare nulla' - Il giornalista sportivo sul suo profilo X ha aggiunto: 'Se non finisse la Serie A Allegri rischia di far sprofondare la Juve in zona retrocessione' ...

Verona shock, tifosi fanno il gesto dell’aereo del Grande Torino: il club prende le distanze - Verona shock, tifosi fanno il gesto dell’aereo del Grande Torino: il club prende le distanze - Durante la sfida persa contro i granata, alcuni spettatori si sono resi protagonisti di una becera provocazione verso i tifosi ospiti ...

Il Desenzano vince il derby con la Pro Palazzolo e vola in finale. Video, gol e highlights - Il Desenzano vince il derby con la Pro Palazzolo e vola in finale. Video, gol e highlights - Il derby bresciano è del Desenzano che supera per 3-1 la Pro Palazzolo nella semifinale dei playoff staccando così il pass per la finalissima. Pirola e Bakayoko indirizzano subito la sfida a favore de ...