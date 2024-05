Salario Minimo Al Senato conferenza M5S con Castellone e Conte

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Prevista per il 14 maggio alle ore 15 presso la Sala Caduti di Nassirya del, la“La dignità del lavoro passa per il” Domani, martedì 14 maggio alle ore 15.00, presso la Sala Caduti di Nassirya deldella Repubblica (Piazza Madama, Roma), si svolgerà ladal titolo “La dignità del lavoro passa per il” organizzata dalla vicepresidente delMariolina(M5S). Oltre alla Sen., intervengono il deputato e vicepresidente del M5S Michele Gubitosa, il consigliere regionale della Campania Gennaro Saiello (M5S), il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, il consigliere comunale di Quarto Andrea Varchetta (M5S) e il ...