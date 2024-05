Bari - facevano prostituire minorenni in alberghi di lusso | sei persone arrestate anche a Roma La denuncia di una madre

Avrebbero fatto prostituire in strutture di lusso delle province di Bari e Bat alcune ragazze minorenni con la promessa di facili guadagni. E’ stata la denuncia di una mamma a far scattare l’indagine degli agenti della Squadra Mobile di Bari ...

Facevano prostituire negli alberghi ragazze minorenni: in carcere sei persone, due clienti ai domiciliari - Facevano prostituire negli alberghi ragazze minorenni: in carcere sei persone, due clienti ai domiciliari - Avrebbero fatto prostituire in strutture di lusso delle province di bari e Barletta-Andria-Trani alcune ragazze minorenni con la promessa di facili guadagni. E’ stata la denuncia di una mamma a far ...

Prostituzione minorile in hotel di lusso, nei guai pure un cliente leccese: per lui scatta l’obbligo di dimora - Prostituzione minorile in hotel di lusso, nei guai pure un cliente leccese: per lui scatta l’obbligo di dimora - Tre studentesse baresi di 16 anni in un giro di escort di lusso, tra i clienti arrestati un avvocato e un imprenditore. Una mamma ha fatto scattare le indagini ...

Bari, giro di escort sedicenni in hotel di lusso con la promessa di facili guadagni: la denuncia di una mamma, 10 arresti - bari, giro di escort sedicenni in hotel di lusso con la promessa di facili guadagni: la denuncia di una mamma, 10 arresti - Avrebbero fatto prostituire in strutture di lusso delle province di bari e Bat alcune ragazze minorenni con la promessa di facili guadagni. E' stata la denuncia di una mamma a far scattare l'indagine ...