Se i Paesi occidentali vogliono risolvere la guerra in Ucraina schierando i propri soldati sul campo di battaglia, «Mosca è pronta» . A dirlo è Sergej Lavrov , ministro degli Esteri russo, parlando al Consiglio della Federazione (il Senato russo, ...

Lavrov all'Occidente: "Siamo pronti a combattere". E la Svezia apre alle armi nucleari - lavrov all'occidente: "Siamo pronti a combattere". E la Svezia apre alle armi nucleari - Il primo ministro della Svezia Ulf Kristersson apre all'uso delle armi nucleari americane sul suolo svedese. lavrov: "Se occidente vuole combattere siamo pronti" ...

Ucraina, Mosca avanza: nuovi…" - Ucraina, Mosca avanza: nuovi…" - LIMES Per quanto tempo pensa che la Russia, intesa come popolo russo, possa sopportare e supportare una contrapposizione bellica con l’Ucraina sostenuta dal­l’occidente… Leggi ...

Putin avvia un rimpasto di governo che parla di una guerra lunga in Ucraina - Putin avvia un rimpasto di governo che parla di una guerra lunga in Ucraina - Milano, 13 mag. (askanews) – Il rimpasto di governo russo concentrato sulla dirigenza militare segna un cambiamento significativo per questo quinto mandato del presidente Vladimir Putin – iniziato il ...