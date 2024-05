Adam Driver e Léa Seydoux protagonisti nel nuovo film di Leos Carax

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le due star al centro delprogetto cinematografico del regista francese. Uno dei maestri del cinema francese,, è pronto a presentare al suodal titolo C'est Pas Moi (It's Not Me in inglese), fuori concorso al Festival di Cannes. Tra ianche Léache lavorerà anche ad un altro lungometraggio diretto da, affiancata da. Le riprese delprogetto cinematografico diinizieranno molto presto. Per il regista francese si tratta di un ritorno al cinema dai tempi di Annette, nel 2021, che vinse un premio proprio al Festival di Cannes grazie anche all'interpretazione di. ...

Arriva in Prima TV su Sky l’ultimo Film di Alice Rohrwacher presentato in concorso alla 76ª edizione del Festival di Cannes LA Chimera , in onda domenica 12 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il ...

Siete alla ricerca del nuovo indirizzo film per tutti funzionante e aggiornato (a Maggio 2024 ) perché il vecchio indirizzo non vi funziona più? Continuate la lettura di questo articolo, in questo modo riuscirete nuovamente ad accedere al sito di ...

Arriva in Prima TV su Sky il Nuovo Film di Stefano Sollima Adagio , in onda lunedì 13 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il Film sarà disponibile on ...

Recensione "Il Coraggio di Blanche": l'attrice Virginie Efira è la protagonista di un film sulla violenza domestica - Lo scorso 2 maggio è uscito al cinema "Il Coraggio di Blanche", il nuovo film drammatico della regista e sceneggiatrice Valérie Donzelli che è tratto dal romanzo, del 2014, "L'amore e le foreste" dell

Pinocchio: Carved From Darkness, Peter Stormare sarà Geppetto nel nuovo film horror - Pinocchio diventa uno spietato assassino in Pinocchio: Carved From Darkness, film horror con Peter Stormare che interpreterà Geppetto.

The Strangers: Capitolo 1, il regista svela i piani per l'intera trilogia - Renny Harlin, regista di The Strangers: Capitolo 1, spiega come ha concepito la trilogia e quali sono i piani per i futuri film.