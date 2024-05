Incendio in casa a Palermo - morto un disabile

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nell'in via Michele Cipolla ai vigili del fuoco hanno salvato la madre di 87 anni dell'uomo di 57 anninel rogo. L'uomo erae tetraplegico. La donna si trovava nella stanza vicino alla porta di ingresso che è stata aperta dai pompieri. Per il figlio non c'è stato nulla fare. Non è escluso che il rogo sia stato provocato dalla vittima che ha cercato così la morte. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri che indagano e il magistrato di turno.

