Russia - la guerra lunga in Ucraina e uno scontro diretto con la Nato | ecco perché Putin ha sostituito Shoigu con Belousov

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ieri che sostituirà i massimi funzionari della Difesa e della sicurezza del paese dai loro incarichi, mentre le forze di Mosca hanno lanciato l’offensiva per conquistare il territorio in tutta ...

Ucraina, Kiev: "Feroci combattimenti in regione Kharkiv" - Ucraina, Kiev: "Feroci combattimenti in regione Kharkiv" - (LaPresse) La guerra in Ucraina è giunta al giorno 810 con le truppe russe che avanzano nella regione di Kharkiv. Attualmente sono in corso ...

Barometro delle guerre. l’Armata rossa avanza in Ucraina, Israele su Rafah malgrado il dissenso Usa - Barometro delle guerre. l’Armata rossa avanza in Ucraina, Israele su Rafah malgrado il dissenso Usa - Russia: rimpasto alla Difesa, via shoigu arriva un civile Intanto, mentre la Russia guadagna terreno in Ucraina a Mosca, uno scossone ha agitato il sistema dell’apparato militare e della sicurezza ...

Guerra Ucraina Russia, news. Putin rimuove Shoigu. Kiev colpisce Belgorod: 15 morti. LIVE - Guerra Ucraina Russia, news. putin rimuove shoigu. Kiev colpisce Belgorod: 15 morti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. putin rimuove shoigu. Kiev colpisce Belgorod: 15 morti. LIVE ...