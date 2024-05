Pulisic meglio di Kakà - il Milan celebra il suo Capitan America

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024)o, 13 maggio 2024 - Con la doppietta al Cagliari Christianè arrivato a quota 12 gol in campionato. Ed è diventato “il primo centrocampista dela segnare più di 10 reti, esclusi i rigori, in una singola stagione della competizione dai tempi da Kaká nel 2005/06 (11)”, la nota del club rossonero. Niente male per il primo anno in Italia di. Anche Pioli ha applaudito: “Christian è un grandissimo professionista, un grandissimo giocatore. Un top: per le qualità, per le scelte che fa in campo, per l'intensità, per lo spirito con cui si allena. Credo sia impossibile per un giocatore, al primo anno in Italia, mettere subito in mostra tutto il potenziale. Ma lui ha fatto molto bene, è stato molto continuo. E sono sicuro che potrà fare ancorin futuro”. ...