Cannes 2024 - le 10 cose assolutamente imperdibili

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Les jeux sont faits, rien ne va plus”. L’espressione francese, tipica dei croupier alla roulette, sancisce la fine di una puntata, con i giocatori che possono solo sperare che la pallina vada sul rosso o il nero. Tutto dipende da quello. I giochi sono fatti, nulla vale più. Ma non a, dove il bello sta invece per com...

Cannes Cannes, in occasione del Festival Sky Cinema Due si trasforma: Foglie al Vento e Perfect Days in prima tv - cannes cannes, in occasione del Festival Sky Cinema Due si trasforma: Foglie al Vento e Perfect Days in prima tv - cannes cannes la programmazione speciale di Sky con le prime visioni di Foglie al Vento e Perfect Days, tutti i titoli ...

Adam Driver e Léa Seydoux protagonisti nel nuovo film di Leos Carax - Adam Driver e Léa Seydoux protagonisti nel nuovo film di Leos Carax - Uno dei maestri del cinema francese, Leos Carax, è pronto a presentare al suo nuovo film dal titolo C'est Pas Moi (It's Not Me in inglese), fuori concorso al Festival di cannes. Tra i protagonisti ...

Stefano Sollima alla regia dell’action-thriller Sugar Bandits con Will Smith - Stefano Sollima alla regia dell’action-thriller Sugar Bandits con Will Smith - Il regista italiano Stefano Sollima dirigerà il film action-thriller Sugar Bandits, che avrà Will Smith come protagonista.