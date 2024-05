Maradona deserto - spiegati i motivi | i precedenti allertano i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel match contro il Bologna il Napoli, nonostante le attese, non ha potuto fare affidamento su uno Stadiogremito: svelato il motivo. Negli occhi deiazzurri ci sono ancora le immagini della debacle che si è consumata sabato pomeriggio contro il Bologna. Il Napoli di Francesco Calzona ha completamente sbagliato l’approccio e dopo 12? minuti si è ritrovato sotto di due gol e con il morale a pezzi. Se si guarda alla stagione nel suo insieme, la vera differenza tra Napoli e Bologna, probabilmente è tutta qui. La squadra di Thiago Motta, ogni qualvolta è scesa in campo l’ha fatto con grande ferocia e con la voglia di fare il risultato, mentre nel Napoli è mancato. Nel match di sabato i Felsinei erano consapevoli di potersi giocare gran parte della qualificazione alla prossima Champions League e non hanno avuto alcuna paura di dimostrare che ...