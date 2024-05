Russia - la guerra lunga in Ucraina e il confronto diretto con la Nato | ecco perché Putin ha sostituito Shoigu con Belousov

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ieri che sostituirà i massimi funzionari della Difesa e della sicurezza del paese dai loro incarichi, mentre le forze di Mosca hanno lanciato l’offensiva per conquistare il territorio in tutta ...

(Adnkronos) – Mentre infuria la guerra in Ucraina, un importante rimpasto ha coinvolto la leadership militare delle Russia , con la nomina di Andrey Belousov a capo della Difesa al posto al posto di Sergei Shoigu . "Sul campo di battaglia oggi vince ...

rimpasto di governo in Russia. Putin ha rimosso il ministro della Difesa Sergej Shoigu per rimpiazzarlo con l'economista Belousov. Shoigu prenderà il posto di Patrushev come capo Consiglio di sicurezza, di conseguenza uno dei nomi più importanti ...