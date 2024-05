Il Volo - tre appuntamenti in prima serata dall’Arena di Verona | gli ospiti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo aver incantato il pubblico giapponese, Ilè tornato in Italia per quattro speciali concerti all’Arena di. Di questi i primi tre – 9, 11 e 12 maggio – diventano altrettante prime serate in onda su Canale 5 rispettivamente il 14, 21 e 28 maggio. Dopo il successo del 2023, torna infatti Il– Tutti per Uno con il trio italiano più famoso al mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Grafica da Ufficio StampaProprio all’Arena di, i tre artisti presentano per lavolta live nel nostro paese l’album di inediti ‘Ad Astra’, uscito lo scorso 29 marzo, e festeggia i 15 anni di una carriera strepitosa. Insieme a Il, a condividere il palco veronese, tanti colleghi e amici, a partire da Giorgia che co-condurrà la ...