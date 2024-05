Formia Festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo | La notte rosa - Arisa e Festival Bar Italia…

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 13 maggio 2024)– Tutto pronto per accogliere idi. In occasione delle celebrazioni indi uno dei due Santi Patroni della città, è stato messo a punto un programma ricco e variegato che prenderà il via già il 31 maggio con “La”. Nel quartiere di Castellone a partire dalle L'articolo Temporeale Quotidiano.