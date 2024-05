Ilaria Salis - l’accusa del padre | Non vogliono farla votar - intervenga il Governo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano – “Oggi ho parlato con, mi ha detto che nel carcere hanno chiesto a tutte le detenute se volevanoe e lei ovviamente ha risposto di sì, ma le è stato detto che c'è una carenza legislativa italiana che non le consentirebbe die”. Così Robertodiattivista milanese in carcere a Budapest da oltre 15 mesi con l'accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti, e candidata alle Elezioni Europee con Avs.: chi è, di cosa è accusata, la mobilitazione e perché la sua storia è diventata un caso “Ha interpellato l'ambasciata – ha continuato– che non le ha saputo dare risposta, c'è una palese violazione dei diritti umani in corso e ci vorrebbe una presa di posizione chiara del ...