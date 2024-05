Calciomercato Milan – Centrocampista - Fofana è il primo della lista

(Di lunedì 13 maggio 2024) Youssoufdifensivo del Monaco, è in pole position in casaquale rinforzo in mediana per ilestivo

Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada prepara l’affondo per il centrocampista del Monaco Youssouf Fofana. Le cifre e i dettagli La dirigenza del Milan è al lavoro per cercare di portare avanti i contatti con alcuni giocatori che in estate saranno ...

De Ketelaere continua a brillare, per il Milan è un rimpianto - De Ketelaere continua a brillare, per il milan è un rimpianto - L’attaccante belga sta mostrando a tutti il proprio talento; chance sprecata per il club rossonero 0 goal e 1 assist nella stagione scorsa con la maglia del milan, la sua prima in Italia, 13 goal ...

Calciomercato Milan, definito il futuro di Luka Romero: cosa accadrà dopo il prestito all’Almeria - calciomercato milan, definito il futuro di Luka Romero: cosa accadrà dopo il prestito all’Almeria - calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Luka Romero, trequartista di proprietà del milan che dopo i primi sei mesi in rossonero ha chiuso la stagione in prestito all’Almeria. Stando a quanto ...

Capello a Sky Calcio Club: "Conceicao pronto per il Milan. Ecco cosa serve alla Juve" - Capello a Sky Calcio Club: "Conceicao pronto per il milan. Ecco cosa serve alla Juve" - È nella lista degli allenatori preferiti nel futuro del milan, profilo ideale per la panchina rossonera. Parliamo di Sergio Conceicao, attualmente alla guida del Porto, ritenuto pronto da Fabio ...