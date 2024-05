Pino Insegno - il colpo di scena in Rai | cosa salta fuori

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 13 maggio 2024) News TV. È noto già da mesi chesarebbe tornato in in tv con Reazione a Catena, programma musicale che tiene compagnia il pubblico di Rai1 nel preserale. Il game show condotto da Marco Liorini, che al momento è impegnato a generare ascolti con L’Eredità, motivo per cui era necessario trovare un sostituto. Proprio nella giornata di ieri è andato in onda lo spot che anticipa il ritorno del format estivo, generando polemiche sul web. Ma andiamo con ordine. Leggi anche: “Affari tuoi”,disul concorrente: la scoperta sul padre Leggi anche:, da “silurato” a “ripescato”: nuovo programma Rai per lui Quando torna Reazione a catena Reazione a Catena torna a far cantare e ballare il pubblico di Rai 1, ma non subito. Il game show che era in ...