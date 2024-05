Dumfries | dilemma Inter tra richieste di rinnovo e offerte di mercato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Denzelessa a qualche squadra europea, fari puntati soprattutto dalla Premier League. Nuovo rimpianto all’Achraf Hakimi o cessione necessaria per l’? RIMPIANTI – Come dimenticare Achraf Hakimi? La freccia marocchina per un anno ha fatto sognare il popoloista tanto da far subito gola al PSG, che sborsò 60 milioni per aggiudicarselo in maniera istantanea. L’accettò subito, la situazione societaria in quel momento imponeva cessioni importanti. ESTERNO – Con Denzelil discorso è diverso. Ha 130 presenze in maglia nerazzurra condite da 10 gol e 13 assist ed ormai ha un ruolo chiave in squadra. È versatile, difende con più grinta e determinazione ed attacca con più sicurezza. Simone Inzaghi ci crede, lo sprona e lo vuole in squadra anche per la ...

