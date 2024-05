Lazio Empoli | Nicola promosso o bocciato? La squadra c’è - ma è L’ATTACCO a preoccupare | NESSUNO in Serie A ha fatto PEGGIO

(Di lunedì 13 maggio 2024), voti e pagelle dei quotidiani: preoccupadei toscani, perché lac’è ma il dato è preoccupante Il 2-0 finale è probabilmente un risultato bugiardo per l’visto all’Olimpico. Ma la sconfitta è grave, complica i piani per la salvezza e ai toscani tocca adesso sperare che oggi l’Udinese faccia un passo

Davide Nicola , tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie A contro l’Atalanta: “Affrontiamo una squadra che ha grande qualità, oltre a una rosa molto ampia. In questi anni ha segnato tanti gol ed è ...

Le parole di Davide Nicola , allenatore dell’ Empoli , in vista della sfida contro la Lazio. Tutti i dettagli in merito Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista di Lazio- Empoli . SALVEZZA – «Siamo al rush finale, è una partita che dura ...

Lungi da me far innervosire i tifosi ciociari che potrebbero mal interpretare questo titolo. Dal Castellani domenica scorsa la squadra di Eusebio...

Roma in Champions League se... tutte le combinazioni - Roma in Champions League se... tutte le combinazioni - Le condizioni necessarie Per approdare alla prossima Champions League la Roma dovrà vincere le ultime due partite di Serie A contro Genoa (in casa) ed empoli (fuori). Sei punti dovranno essere la ...

SONDAGGIO - Lazio - Empoli, ecco il vostro migliore in campo - SONDAGGIO - Lazio - empoli, ecco il vostro migliore in campo - AGGIORNAMENTO 13/05 - E' Christos Mandas il vostro migliore in campo di Lazio-empoli. Almeno tre le parate decisive del portiere greco che continua a stupire e conquista un altro ...

Bargiggia critica Allegri: 'Il calcio improvvisato di chi non sa insegnare nulla' - Bargiggia critica Allegri: 'Il calcio improvvisato di chi non sa insegnare nulla' - Il giornalista sportivo sul suo profilo X ha aggiunto: 'Se non finisse la Serie A Allegri rischia di far sprofondare la Juve in zona retrocessione' ...