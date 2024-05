Purtroppo - una brutta notizia… Kate Middleto - rivelazione agghiacciante da palazzo

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Sta molto peggio di quanto si creda”.n,choc. Tira e molla sulle notizie inerenti alle condizioni di salute della principessa di Galles. Se fino a qualche giorno fa i tabloid inglesi parlavano di “forte ripresa” e “benessere”, questo inizio settimana segna invece un repentino peggioramento delle notizie. Non sappiamo cosa sia capitato di preciso, visto che da Buckingam Palace non arrivano conferme o smentite sulla faccenda. >> “Stanno vivendo l’inferno”. Torna la paura sulla salute din: nuovasulla principessa La principessa, erede al trono insieme al marito, ha scoperto solo qualche mese fa di essere malata di cancro a seguito di un’operazione di routine. Ma cosa si sa di preciso? Niente di ...

(Adnkronos) – L’intervento all’addome subito lo scorso gennaio da Kate Middleton , principessa del Galles, sarebbe stato effettuato da un’équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma. Lo rivela un'anticipazione di 'Gente', in edicola da ...

L’intervento all’addome subito lo scorso gennaio da Kate Middleton, principessa del Galles, sarebbe stato effettuato da un’équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma. Lo rivela un’anticipazione di Gente, in edicola da venerdì 3 ...

La Royal Family sta vivendo un vero e proprio incubo. Oltre alla malattia di re Carlo III, colpito da un cancro, pure Kate Middleton è alle prese con un tumore che fa preoccupare non poco i sudditi. Lei e il principe William stanno comunque ...

Katia Ricciarelli e la confessione su Pippo Baudo: riguarda i figli! - Katia Ricciarelli e la confessione su Pippo Baudo: riguarda i figli! - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Kate e il tumore, William rompe il silenzio in ospedale: la lettera commovente alla moglie - kate e il tumore, William rompe il silenzio in ospedale: la lettera commovente alla moglie - kate e il tumore: William rompe il silenzio e rivela le sue condizioni di salute dopo la chemioterapia. Come sta kate Segnali di fiducia sulle condizioni della principessa di Galles, kate Middleton,.

Katia Ricciarelli, la rivelazione: “Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio prima di sposarci” - Katia Ricciarelli, la rivelazione: “Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio prima di sposarci” - La cantante lirica racconta tutto in tv. E ammette: “Abbiamo provato ad averne un altro con la procreazione assistita. L'ho amato molto e sono stata gelosissima” ...